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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240721/9k720-18850326.html
露ミサイル「イスカンデル9K720」　宇の梯団に命中の瞬間
露ミサイル「イスカンデル9K720」　宇の梯団に命中の瞬間
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ロシアの戦域ミサイル複合「イスカンデル9K720」の攻撃がドネツク人民共和国を走行中のウクライナ軍の2つの梯団に命中。ロシア国防省が動画を発表した。 2024年7月21日, Sputnik 日本
2024-07-21T17:36+0900
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この結果、最多で240人の人員と外国製を含む60基以上の軍事機器が破壊された。
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露ミサイル「イスカンデル9K720」　宇の梯団に命中の瞬間

2024年7月21日, 17:36
© Sputnik / メディアバンクへ移行ロシアの戦域ミサイル複合「イスカンデル9K720」
ロシアの戦域ミサイル複合「イスカンデル9K720」 - Sputnik 日本, 1920, 21.07.2024
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ロシアの戦域ミサイル複合「イスカンデル9K720」の攻撃がドネツク人民共和国を走行中のウクライナ軍の2つの梯団に命中。ロシア国防省が動画を発表した。
この結果、最多で240人の人員と外国製を含む60基以上の軍事機器が破壊された。
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