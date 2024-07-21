https://sputniknews.jp/20240721/9k720-18850326.html
露ミサイル「イスカンデル9K720」 宇の梯団に命中の瞬間
露ミサイル「イスカンデル9K720」 宇の梯団に命中の瞬間
Sputnik 日本
ロシアの戦域ミサイル複合「イスカンデル9K720」の攻撃がドネツク人民共和国を走行中のウクライナ軍の2つの梯団に命中。ロシア国防省が動画を発表した。 2024年7月21日, Sputnik 日本
2024-07-21T17:36+0900
2024-07-21T17:36+0900
2024-07-21T17:36+0900
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシア
軍事
ロシア国防省
ウクライナ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/15/18850526_0:53:2643:1539_1920x0_80_0_0_682ba4a00ec3f38de886ee21d021a368.jpg
この結果、最多で240人の人員と外国製を含む60基以上の軍事機器が破壊された。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/15/18850526_0:0:2317:1738_1920x0_80_0_0_156bf7fbd30892025d92bf7b4fee8327.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, 軍事, ロシア国防省, ウクライナ
露ミサイル「イスカンデル9K720」 宇の梯団に命中の瞬間
ロシアの戦域ミサイル複合「イスカンデル9K720」の攻撃がドネツク人民共和国を走行中のウクライナ軍の2つの梯団に命中。ロシア国防省が動画を発表した。
この結果、最多で240人の人員と外国製を含む60基以上の軍事機器が破壊された。