https://sputniknews.jp/20240722/18853889.html
米下院議長、バイデン氏に即刻辞職を呼びかけ
米下院議長、バイデン氏に即刻辞職を呼びかけ
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米下院マイク・ジョンソン議長は、ハリス氏の出馬では、彼女がバイデン政権の失敗の政策の片棒を担いだ存在である以上、民主党にとっての米大統領選の見通しは改善されないと警句を発した。 2024年7月22日, Sputnik 日本
2024-07-22T04:34+0900
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米国, ジョー・バイデン, 国際, 政治
米下院議長、バイデン氏に即刻辞職を呼びかけ
米下院マイク・ジョンソン議長は、ハリス氏の出馬では、彼女がバイデン政権の失敗の政策の片棒を担いだ存在である以上、民主党にとっての米大統領選の見通しは改善されないと警句を発した。