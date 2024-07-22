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東海道新幹線、運転再開見込み立たず 全日空が臨時便運航

東海道新幹線、運転再開見込み立たず 全日空が臨時便運航

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東海道新幹線は保守用車両が脱輪した影響で、浜松〜名古屋間の上下線で運転を見合わせている。復旧作業は夕方まで続く見込みで、22日中の運転再開見込みは立っていないという。 2024年7月22日, Sputnik 日本

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22日午前3時半ごろ、東海道新幹線の豊橋駅〜三河安城駅間の上り線で、線路に敷くための石を積んだ保守用車両が別の保守用車両に追突し、いずれも脱線した。これにより作業員1人が負傷した。新幹線の運転見合わせを受けて、NHKは名古屋駅や新大阪駅では多くの利用客で混雑していると伝えている。一方、全日空（ANA）は東海道新幹線の運転見合わせを受け、22日午後に羽田空港と伊丹空港を1往復する臨時便を運航すると発表した。

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