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特別軍事作戦 7月22日の概要 露国防省

特別軍事作戦 7月22日の概要 露国防省

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ウクライナ軍の過去24時間の人的損失は最多で1970人に上った。 2024年7月22日, Sputnik 日本

2024-07-22T22:52+0900

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ウクライナでの露特別軍事作戦

ロシア

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ウクライナ軍の過去24時間の人的損失は最多で1970人に上った。ウクライナ軍は過去24時間で独レオパルト戦車1両、米開発のM113装甲兵員輸送車3台を失った。ロシアの対空防衛システムは過去24時間以内に、ウクライナ軍のドローンを露ロストフ州上空で47機、露ベルゴロド州、ヴォロネジ州、スモレンスク州の各州でそれぞれ1機、露クバン地方上空で8機、黒海およびアゾフ海上空で17機撃墜した。

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