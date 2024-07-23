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「米軍撤退で平和実現」 朝鮮半島の平和確立について南北両者が語る
「米軍撤退で平和実現」 朝鮮半島の平和確立について南北両者が語る
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都内で22日、朝鮮戦争 停戦71年国際シンポジウム「戦争危機を克服し、自主、平和へ」が開かれ、日本、韓国、北朝鮮、米国の4か国の専門家が参加した。 2024年7月23日, Sputnik 日本
2024-07-23T17:41+0900
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スプートニク特派員は、韓国進歩連帯の教育委員長で統一時代研究所副院長のソン・ジョンモク氏、朝鮮大学校朝鮮問題研究センターの副センター長を務める李柄輝（リ・ビョンフィ）氏に対し、朝鮮半島における平和の確立に関し、南北両方の立場からの意見を伺った。
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都内で22日、朝鮮戦争 停戦71年国際シンポジウム「戦争危機を克服し、自主、平和へ」が開かれ、日本、韓国、北朝鮮、米国の4か国の専門家が参加した。
スプートニク特派員は、韓国進歩連帯の教育委員長で統一時代研究所副院長のソン・ジョンモク氏、朝鮮大学校朝鮮問題研究センターの副センター長を務める李柄輝（リ・ビョンフィ）氏に対し、朝鮮半島における平和の確立に関し、南北両方の立場からの意見を伺った。