https://sputniknews.jp/20240723/40-18858166.html
40都道府県に「熱中症警戒アラート」 北海道にも
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気象庁と環境省は23日、22日に続いて今年最多となる40都道府県に「熱中症警戒アラート」を発表した。北海道への発表は今年初めて。 2024年7月23日, Sputnik 日本
2024-07-23T11:13+0900
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気象庁によると、午前9時時点で、全国の観測地点の半数以上にあたる495地点で30度以上が記録された。東京都心でも31.7度を観測した。前橋市と甲府市、埼玉県熊谷市、名古屋市、岐阜市での予想最高気温は38度で、危険な暑さが見込まれる。読者の皆さんは熱中症対策としてどんなことを行っていますか？
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気象庁と環境省は23日、22日に続いて今年最多となる40都道府県に「熱中症警戒アラート」を発表した。北海道への発表は今年初めて。
気象庁によると、午前9時時点で、全国の観測地点の半数以上にあたる495地点で30度以上が記録された。東京都心でも31.7度を観測した。
前橋市と甲府市、埼玉県熊谷市、名古屋市、岐阜市での予想最高気温は38度で、危険な暑さが見込まれる。
読者の皆さんは熱中症対策としてどんなことを行っていますか？