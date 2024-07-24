https://sputniknews.jp/20240724/86-18865103.html

日本人86万人減、外国人は過去最多

日本人86万人減、外国人は過去最多

Sputnik 日本

総務省は24日、住民基本台帳に基づく今年1月1日時点の国内日本人人口が1億2156万1801人だったと発表した。15年連続のマイナスで、前年比では86万人1237人減と過去最大の落ち込み。 2024年7月24日, Sputnik 日本

2024-07-24T18:51+0900

2024-07-24T18:51+0900

2024-07-24T19:31+0900

国内

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/18/18865269_0:3:1928:1088_1920x0_80_0_0_c9abcd100f2343c8b2e4d9329ae9588b.png

地域別でみると東京都のみが0.03%の微増で、他の46道府県では減少した。一方、日本に済む外国人の数は332万3374人で、統計を取り始めた2013年以降で最多となった。

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国内