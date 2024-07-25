https://sputniknews.jp/20240725/10-18866759.html
北朝鮮のごみ風船 10回目 空港で運航制限
北朝鮮のごみ風船 10回目 空港で運航制限
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24日、北朝鮮が飛ばしたごみ風船の影響で、韓国・ソウルにある金浦国際空港では現地時間午後5時22分から6時11分まで約1時間にわたって運航が制限された。聯合ニュースが空港の管理会社を引用して報じた。 2024年7月25日, Sputnik 日本
2024-07-25T04:46+0900
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空港内にある大韓航空の施設近くの上空で風船3個が確認されたという。 報道によると、同日、ソウル各地でごみをぶら下げた風船が落下しているのが見つかった。ごみ風船はソウル市内の韓国大統領府の敷地内にも落下し、警察と韓国軍が風船を回収して検査した結果、危険性はなかったという。 北朝鮮は今年5月下旬からごみ風船を飛ばしており、今回で10回目。
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北朝鮮のごみ風船 10回目 空港で運航制限
24日、北朝鮮が飛ばしたごみ風船の影響で、韓国・ソウルにある金浦国際空港では現地時間午後5時22分から6時11分まで約1時間にわたって運航が制限された。聯合ニュースが空港の管理会社を引用して報じた。
空港内にある大韓航空の施設近くの上空で風船3個が確認されたという。 報道によると、同日、ソウル各地でごみをぶら下げた風船が落下しているのが見つかった。ごみ風船はソウル市内の韓国大統領府の敷地内にも落下し、警察と韓国軍が風船を回収して検査した結果、危険性はなかったという。
北朝鮮は今年5月下旬からごみ風船を飛ばしており、今回で10回目。