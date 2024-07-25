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露外相、ラオス訪問　ASEAN会議出席へ
露外相、ラオス訪問　ASEAN会議出席へ
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ロシアのラブロフ外相は25日、ASEAN（東南アジア諸国連合）関連外相会議に出席するためラオスに到着した。会議には日本の上川外相や米国のブリンケン国務長官らも出席する予定。 2024年7月25日, Sputnik 日本
2024-07-25T15:30+0900
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ラオス, セルゲイ・ラブロフ, 政治, ロシア, 国際
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露外相、ラオス訪問　ASEAN会議出席へ

2024年7月25日, 15:30
© Sputnik / Sergey Bobylevラブロフ外相
ラブロフ外相 - Sputnik 日本, 1920, 25.07.2024
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ロシアのラブロフ外相は25日、ASEAN（東南アジア諸国連合）関連外相会議に出席するためラオスに到着した。会議には日本の上川外相や米国のブリンケン国務長官らも出席する予定。
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