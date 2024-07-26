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山形県に大雨警報、最上川中流で氾濫発生
山形県に大雨警報、最上川中流で氾濫発生
Sputnik 日本
山形県では川の氾濫や浸水、土砂災害の危険性が高い状態が続いている。最上川中流などではすでに氾濫した個所があり、各地で被害や影響が出ている。 2024年7月26日, Sputnik 日本
2024-07-26T08:38+0900
2024-07-26T09:02+0900
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山形県に大雨警報、最上川中流で氾濫発生

2024年7月26日, 08:38 (更新: 2024年7月26日, 09:02)
© 写真山形県に大雨警報、最上川中流で氾濫発生
山形県に大雨警報、最上川中流で氾濫発生 - Sputnik 日本, 1920, 26.07.2024
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山形県では川の氾濫や浸水、土砂災害の危険性が高い状態が続いている。最上川中流などではすでに氾濫した個所があり、各地で被害や影響が出ている。
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