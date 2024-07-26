https://sputniknews.jp/20240726/18873095.html
ウクライナ人らが観光客を装い堂々と出国目指すも失敗、当局に拘束
ウクライナ人らが観光客を装い堂々と出国目指すも失敗、当局に拘束
Sputnik 日本
8人の男性グループが動員を避けようと、観光客を装ってウクライナとモルドバの国境を越えようとした。しかし、当局の目を欺くことはできず、いずれも拘束された。 2024年7月26日, Sputnik 日本
2024-07-26T12:13+0900
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ウクライナ人らが観光客を装い堂々と出国目指すも失敗、当局に拘束
2024年7月26日, 12:13 (更新: 2024年7月26日, 12:48)
8人の男性グループが動員を避けようと、観光客を装ってウクライナとモルドバの国境を越えようとした。しかし、当局の目を欺くことはできず、いずれも拘束された。