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【図説】ウクライナにおける外国人傭兵
【図説】ウクライナにおける外国人傭兵
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ロシア軍の特別軍事作戦が始まった2022年2月24日以降、1万人を超える外国人が傭兵がウクライナ側で戦闘を行い、その半数以上が死亡した。スプートニクはロシア国防省のデータを基に、外国人傭兵の出身国をまとめた。 2024年7月27日, Sputnik 日本
2024-07-27T06:31+0900
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傭兵の出身国で最も多い国はポーランドで、これまでに2960人がウクライナに入国。次いで米国、グルジア（ジョージア）、カナダが続き、いずれも半数近くが死亡している。また、日本からは15人が入国しており、アジア地域では14位。うち1人が死亡した。
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【図説】ウクライナにおける外国人傭兵
ロシア軍の特別軍事作戦が始まった2022年2月24日以降、1万人を超える外国人が傭兵がウクライナ側で戦闘を行い、その半数以上が死亡した。スプートニクはロシア国防省のデータを基に、外国人傭兵の出身国をまとめた。
傭兵の出身国で最も多い国はポーランドで、これまでに2960人がウクライナに入国。次いで米国、グルジア（ジョージア）、カナダが続き、いずれも半数近くが死亡している。
また、日本からは15人が入国しており、アジア地域では14位。うち1人が死亡した。