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ロシア海軍艦艇3隻がキューバに寄港
ロシア海軍艦艇3隻がキューバに寄港
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露バルチック艦隊の艦艇3隻がキューバの首都ハバナの港に寄港した。最初に入港したのは練習艦「スモーリヌイ」。3隻は7月30日まで滞在する。 2024年7月27日, Sputnik 日本
2024-07-27T23:04+0900
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寄港中、キューバ海軍司令官やハバナ当局との会談が行われるほか、ロシアの乗組員たちは観光スポットの訪問など、さまざまな行事に参加する予定。
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ロシア海軍艦艇3隻がキューバに寄港
露バルチック艦隊の艦艇3隻がキューバの首都ハバナの港に寄港した。最初に入港したのは練習艦「スモーリヌイ」。3隻は7月30日まで滞在する。
寄港中、キューバ海軍司令官やハバナ当局との会談が行われるほか、ロシアの乗組員たちは観光スポットの訪問など、さまざまな行事に参加する予定。