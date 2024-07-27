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特別軍事作戦 7月27日の概要 露国防省

特別軍事作戦 7月27日の概要 露国防省

Sputnik 日本

ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2024年7月27日, Sputnik 日本

2024-07-27T21:14+0900

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ウクライナでの露特別軍事作戦

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🔸 ウクライナ軍の過去24時間の人的損失は最大1910人。🔸 ロシアの防空システムは過去24時間に高機動ロケット砲システム「HIMARS（ハイマース）」から発射された10発とドローン81機を撃墜した。

ウクライナ

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