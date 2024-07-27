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パリ五輪が開幕 開会式、日本は93番目に登場
パリ五輪が開幕 開会式、日本は93番目に登場
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第33回夏季オリンピック・パリ大会がさきほど開幕した。8月11日まで開催される。 2024年7月27日, Sputnik 日本
2024-07-27T03:17+0900
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パリで五輪が開催されるのは1900年と1924年に続いて100年ぶり3度目。 開会式では、日本はフランス語のアルファベット順で93番目に登場する。
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パリ五輪が開幕 開会式、日本は93番目に登場
第33回夏季オリンピック・パリ大会がさきほど開幕した。8月11日まで開催される。
パリで五輪が開催されるのは1900年と1924年に続いて100年ぶり3度目。
開会式では、日本はフランス語のアルファベット順で93番目に登場する。