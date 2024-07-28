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パリ五輪 日本勢メダル第1号 柔道女子、角田選手が金メダル
パリ五輪 日本勢メダル第1号 柔道女子、角田選手が金メダル
Sputnik 日本
パリ・オリンピック（五輪）は27日、柔道女子48キロ級があり、日本の角田夏美選手が金メダルを獲得した。パリ五輪の日本勢メダル第1号。 2024年7月28日, Sputnik 日本
2024-07-28T01:32+0900
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角田選手は決勝でモンゴルのバブドルジ選手を下した。日本の夏季五輪通算500個目の記念すべきメダルは金色となった。
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パリ五輪 日本勢メダル第1号 柔道女子、角田選手が金メダル
パリ・オリンピック（五輪）は27日、柔道女子48キロ級があり、日本の角田夏美選手が金メダルを獲得した。パリ五輪の日本勢メダル第1号。
角田選手は決勝でモンゴルのバブドルジ選手を下した。
日本の夏季五輪通算500個目の記念すべきメダルは金色となった。