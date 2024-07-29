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フェンシング男子エペ個人で加納虹輝が金メダル、日本勢史上初の優勝
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フェンシング男子エペ個人で加納虹輝選手が決勝で地元フランスの強豪選手を下し、金メダルを獲得した。フェンシングの個人種目では日本勢史上初の優勝となった。 2024年7月29日, Sputnik 日本
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フェンシング男子エペ個人で加納虹輝が金メダル、日本勢史上初の優勝
2024年7月29日, 08:33 (更新: 2024年7月29日, 09:03)
フェンシング男子エペ個人で加納虹輝選手が決勝で地元フランスの強豪選手を下し、金メダルを獲得した。フェンシングの個人種目では日本勢史上初の優勝となった。