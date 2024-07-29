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サンクトペテルブルクの海軍記念日パレード、花火大会でフィナーレ
サンクトペテルブルクの海軍記念日パレード、花火大会でフィナーレ
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サンクトペテルブルクで開催された海軍記念日のパレードは、ペトロパヴロフスク要塞の花火大会で終了した。 海軍記念日は毎年7月最後の日曜日に祝われる。 2024年7月29日, Sputnik 日本
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サンクトペテルブルク, 社会
サンクトペテルブルクの海軍記念日パレード、花火大会でフィナーレ
2024年7月29日, 09:31 (更新: 2024年7月29日, 09:42)
サンクトペテルブルクで開催された海軍記念日のパレードは、ペトロパヴロフスク要塞の花火大会で終了した。 海軍記念日は毎年7月最後の日曜日に祝われる。