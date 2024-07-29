https://sputniknews.jp/20240729/18891456.html

パリ五輪 総合馬術団体で日本が銅メダル

パリ五輪 総合馬術団体で日本が銅メダル

Sputnik 日本

馬術の総合馬術の団体で日本が銅メダルを獲得した。日本が馬術でメダルを獲得したのは、1932年ロサンゼルス大会で金メダルを獲得した西竹一さん以来92年ぶり。団体としては初のメダル獲得。 2024年7月29日, Sputnik 日本

2024-07-29T21:00+0900

2024-07-29T21:00+0900

2024-07-29T21:00+0900

スポーツ

国内

https://cdn1.img.sputniknews.jp/images/sharing/article/jpn/18891456.jpg?1722254442

総合馬術は馬場馬術、クロスカントリー、障害飛越の3種目で争う。減点方式で点が少ない方が上位。英国が91.30点で金メダル、フランスが103.60点で銀メダル、日本は115.80点で銅メダルを獲得した。

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

スポーツ, 国内