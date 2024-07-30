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日本の社会保障給付費、初の減少 137.8兆円に

日本の社会保障給付費、初の減少 137.8兆円に

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医療や福祉といった社会保障給付費の2022年度の総額は、前年度比9189億円（0.7％）減の137兆8337億円となった。比較できるデータのある1950年度以降、初めての減少。30日、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が発表した。 2024年7月30日, Sputnik 日本

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同研究所によると、主に新型コロナ関連の対策費の減少が要因としている。また、国民1人あたりの社会保障給付費は、前年度比2400円減の110万3100円となった。

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