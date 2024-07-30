https://sputniknews.jp/20240730/14-18897670.html
ドブ掃除に14億ユーロを費やすも効果は上がらず……ドブに金を捨てたフランス政府に批判殺到
ドブ掃除に14億ユーロを費やすも効果は上がらず……ドブに金を捨てたフランス政府に批判殺到
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パリ五輪でトライアスロンの公式練習はセーヌ川の水質悪化により再びキャンセルされた。フランス政府はこれまでセーヌ川の浄化に14億ユーロ（2333億円）を費やしている。 2024年7月30日, Sputnik 日本
2024-07-30T12:17+0900
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2024-07-30T13:43+0900
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この事態を受け、SNSではネットミームが多数、拡散されている。「14億がドブに！」、「誰も驚かない」、「パリ大会は本当に大失敗」など、無数のコメントが飛び交っている。
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ドブ掃除に14億ユーロを費やすも効果は上がらず……ドブに金を捨てたフランス政府に批判殺到
2024年7月30日, 12:17 (更新: 2024年7月30日, 13:43)
パリ五輪でトライアスロンの公式練習はセーヌ川の水質悪化により再びキャンセルされた。フランス政府はこれまでセーヌ川の浄化に14億ユーロ（2333億円）を費やしている。
この事態を受け、SNSではネットミームが多数、拡散されている。
「14億がドブに！」、「誰も驚かない」、「パリ大会は本当に大失敗」など、無数のコメントが飛び交っている。