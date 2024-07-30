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スケボー男子ストリート 堀米雄斗選手が金メダル 五輪連覇
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Sputnik 日本
パリ五輪スケートボード男子ストリートで、2021年東京五輪金メダリストの堀米雄斗選手（25）が金メダルを獲得し、2連覇を達成した。 2024年7月30日, Sputnik 日本
2024-07-30T02:36+0900
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最後のトリックで97.08点を叩き出し、合計281.14点で、2位の281.04点を0.1点上回り、金メダルに輝いた。2023年世界選手権王者の白井空良選手（22）は4位。世界ランキング1位の小野寺吟雲選手（14）は予選敗退した。
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パリ五輪スケートボード男子ストリートで、2021年東京五輪金メダリストの堀米雄斗選手（25）が金メダルを獲得し、2連覇を達成した。
最後のトリックで97.08点を叩き出し、合計281.14点で、2位の281.04点を0.1点上回り、金メダルに輝いた。
2023年世界選手権王者の白井空良選手（22）は4位。
世界ランキング1位の小野寺吟雲選手（14）は予選敗退した。