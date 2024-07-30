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米国防総省、ウクライナ追加軍事支援発表 総額17億ドル相当

米国防総省、ウクライナ追加軍事支援発表 総額17億ドル相当

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米国防総省は、ウクライナ向け軍事支援パッケージを2つ準備した。「ウクライナ安全保障支援イニシアチブ（USAI）」基金から15億ドルが拠出され、大統領権限でさらに2億ドルが拠出される。総額17億ドル（約2618億円）。米国防総省が声明（書面）を発表した。 2024年7月30日, Sputnik 日本

2024-07-30T03:44+0900

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追加軍事支援パッケージでは、「NASAMS」用のミサイルと「ハイマース」用の砲弾、防空システム用の弾薬、砲弾、部品などが供与される。USAIからの支援パッケージでは、米国防総省の備蓄から装備品を直接提供するのではなく、国防総省が製造企業と15億ドルの契約を結ぶという。

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