https://sputniknews.jp/20240730/2-18894588.html
パリ五輪 体操男子団体 日本が2大会ぶりに金メダル
パリ五輪 体操男子団体 日本が2大会ぶりに金メダル
Sputnik 日本
パリオリンピック体操男子団体で、日本が金メダルを獲得した。この種目の金メダルはリオデジャネイロ大会以来、2大会ぶり。 2024年7月30日, Sputnik 日本
2024-07-30T03:34+0900
2024-07-30T03:34+0900
2024-07-30T03:34+0900
国内
スポーツ
中国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/images/sharing/article/jpn/18894588.jpg?1722278077
日本は最強ライバルの中国を破り、金メダルに輝いた。
国内
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国内, スポーツ, 中国
パリ五輪 体操男子団体 日本が2大会ぶりに金メダル
パリオリンピック体操男子団体で、日本が金メダルを獲得した。この種目の金メダルはリオデジャネイロ大会以来、2大会ぶり。
日本は最強ライバルの中国を破り、金メダルに輝いた。