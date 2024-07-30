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ロシア海軍、大規模演習始まる　2万人参加
ロシア海軍、大規模演習始まる　2万人参加
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露海軍は、バルチック艦隊、北方艦隊、太平洋艦隊、カスピ小艦隊が参加する大規模演習を開始した。露国防省によると、兵士約2万人、大小約300隻の艦艇のほか、50機以上の航空機や200以上のその他兵器も参加する。 2024年7月30日, Sputnik 日本
2024-07-30T21:12+0900
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ロシア海軍、大規模演習始まる　2万人参加

2024年7月30日, 21:12
© 写真 : Ministry of Defence of the Russian Federation / メディアバンクへ移行露海軍の演習の様子
露海軍の演習の様子 - Sputnik 日本, 1920, 30.07.2024
© 写真 : Ministry of Defence of the Russian Federation
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露海軍は、バルチック艦隊、北方艦隊、太平洋艦隊、カスピ小艦隊が参加する大規模演習を開始した。露国防省によると、兵士約2万人、大小約300隻の艦艇のほか、50機以上の航空機や200以上のその他兵器も参加する。
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