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ロシア海軍、大規模演習始まる 2万人参加

ロシア海軍、大規模演習始まる 2万人参加

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露海軍は、バルチック艦隊、北方艦隊、太平洋艦隊、カスピ小艦隊が参加する大規模演習を開始した。露国防省によると、兵士約2万人、大小約300隻の艦艇のほか、50機以上の航空機や200以上のその他兵器も参加する。 2024年7月30日, Sputnik 日本

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