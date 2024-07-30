https://sputniknews.jp/20240730/730--18900520.html

特別軍事作戦 7月30日の概要 露国防省

特別軍事作戦 7月30日の概要 露国防省

Sputnik 日本

ロシアの防空システムは過去24時間に地対空誘導弾「パトリオットミサイル」1発、高機動ロケット砲システム「ハイマース」から発射された7発、ウクライナのドローン45機を撃墜した。 2024年7月30日, Sputnik 日本

2024-07-30T23:53+0900

2024-07-30T23:53+0900

2024-07-31T09:30+0900

ウクライナでの露特別軍事作戦

ロシア

ウクライナ

軍事

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/07/1f/18900357_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c474e7028aab822a2e48bfe43e3a9377.jpg

ロシアの防空システムは過去24時間に地対空誘導弾「パトリオットミサイル」1発、高機動ロケット砲システム「ハイマース」から発射された7発、ウクライナのドローン45機を撃墜した。ウクライナ軍の過去24時間の人的損失は最大1930人。 ロシア軍はドネツク人民共和国の集落レニンスコエを解放した。

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, ウクライナ, 軍事