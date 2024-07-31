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ハマスの政治局長、テヘランで殺害
ハマスの政治局長、テヘランで殺害
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イスラム組織ハマスのイスマイル・ハニヤ政治局長が、イランの首都テヘランで殺害された。イランのメフル通信が伝えている。 2024年7月31日, Sputnik 日本
2024-07-31T13:04+0900
2024-07-31T14:18+0900
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イスラム組織ハマスは、ハニヤ氏の死を認めた。 ハマスが発表した声明によると、ハニヤ氏はイランのマスード・ペゼシュキアン新大統領の宣誓式に出席したが、その後、イスラエルがテヘランにあるハニヤ氏の邸宅を襲撃したという。 現在、イラン当局が原因を捜査している。
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ハマスの政治局長、テヘランで殺害

2024年7月31日, 13:04 (更新: 2024年7月31日, 14:18)
© AP Photo / Vahid Salemiイスラム組織ハマスのイスマイル・ハニヤ氏
イスラム組織ハマスのイスマイル・ハニヤ氏 - Sputnik 日本, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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イスラム組織ハマスのイスマイル・ハニヤ政治局長が、イランの首都テヘランで殺害された。イランのメフル通信が伝えている。
イスラム組織ハマスは、ハニヤ氏の死を認めた。
ハマスが発表した声明によると、ハニヤ氏はイランのマスード・ペゼシュキアン新大統領の宣誓式に出席したが、その後、イスラエルがテヘランにあるハニヤ氏の邸宅を襲撃したという。
現在、イラン当局が原因を捜査している。
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