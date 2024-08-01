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イラン首都で追悼行進 暗殺のハマス最高指導者
イラン首都で追悼行進 暗殺のハマス最高指導者
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イラン・テヘランで1日、ハマスの最高指導者イスマイル・ハニヤ氏を追悼する大規模集会が行われた。スプートニク特派員が現地から伝えた。 2024年8月1日, Sputnik 日本
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ハマスは31日、ハニヤ氏がイラン新大統領の就任式に出席するためテヘランに滞在中、イスラエルによる攻撃で殺害されたと発表。イスラエル側は公式には関与を認めていないが、中東情勢はより緊迫度を増している。
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イラン首都で追悼行進 暗殺のハマス最高指導者
2024年8月1日, 16:47 (更新: 2024年8月1日, 16:48)
イラン・テヘランで1日、ハマスの最高指導者イスマイル・ハニヤ氏を追悼する大規模集会が行われた。スプートニク特派員が現地から伝えた。
ハマスは31日、ハニヤ氏がイラン新大統領の就任式に出席するためテヘランに滞在中、イスラエルによる攻撃で殺害されたと発表。イスラエル側は公式には関与を認めていないが、中東情勢はより緊迫度を増している。