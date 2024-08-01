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岸田首相、8月中旬に中央アジア歴訪 新たな協力枠組み発表
岸田首相、8月中旬に中央アジア歴訪 新たな協力枠組み発表
Sputnik 日本
岸田首相は、8月中旬に中央アジア5カ国との首脳会合で、新しい協力の枠組みを発表する見通し。これには脱炭素技術の普及やインフラ整備など、幅広い分野での協力が含まれるという。NHKが報じた。 2024年8月1日, Sputnik 日本
2024-08-01T07:58+0900
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岸田首相は8月中旬、カザフスタンで中央アジア5カ国（ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン）との首脳会合に出席する。岸田首相は、そこで日本と中央アジア5ヵ国との新たな協力の枠組みを表明する方向で調整している。脱炭素などグリーン技術の普及、インフラ整備、デジタルや行政分野での人材育成、農産物の輸出入拡大など、幅広い分野での協力を進めることを示すという。また、今回の一連の協力を通じて日本と中央アジアの関係を深化させ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化を図ることを目指す考えだという。岸田首相は8月9～12日の日程でウズベキスタン、カザフスタン、モンゴルの3カ国を歴訪する予定。
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カザフスタン, ウズベキスタン, キルギス, タジキスタン, トルクメニスタン, 岸田文雄, アジア
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岸田首相、8月中旬に中央アジア歴訪 新たな協力枠組み発表
岸田首相は、8月中旬に中央アジア5カ国との首脳会合で、新しい協力の枠組みを発表する見通し。これには脱炭素技術の普及やインフラ整備など、幅広い分野での協力が含まれるという。NHKが報じた。
岸田首相は8月中旬、カザフスタンで中央アジア5カ国（ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン）との首脳会合に出席する。
岸田首相は、そこで日本と中央アジア5ヵ国との新たな協力の枠組みを表明する方向で調整している。脱炭素などグリーン技術の普及、インフラ整備、デジタルや行政分野での人材育成、農産物の輸出入拡大など、幅広い分野での協力を進めることを示すという。
また、今回の一連の協力を通じて日本と中央アジアの関係を深化させ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化を図ることを目指す考えだという。
岸田首相は8月9～12日の日程でウズベキスタン、カザフスタン、モンゴルの3カ国を歴訪する予定。