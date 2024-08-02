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囚人交換は「忍耐の戦い」だった＝ザハロワ報道官

囚人交換は「忍耐の戦い」だった＝ザハロワ報道官

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ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は2日、ロシアと米国などNATO諸国の間で行われた囚人交換について「忍耐の戦いだった」との考えを示した。 2024年8月2日, Sputnik 日本

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1日、複数のNATO加盟国で拘束・収監されていたロシア国籍の8人と未成年2人の計10人がロシアに帰国した。一方、ロシアからNATO側には16人が引き渡された。

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