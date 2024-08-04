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気候変動のサウジアラビアを生き抜く上で大事なこと、それは家に傘を忘れないということ
気候変動のサウジアラビアを生き抜く上で大事なこと、それは家に傘を忘れないということ
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サウジアラビア南部のジーザーンでは大雨により、水位が胸の高さまで上昇している。それでも市民は自宅に留まらず、傘を差しながら街を歩いている。 2024年8月4日, Sputnik 日本
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サウジアラビア, 社会
気候変動のサウジアラビアを生き抜く上で大事なこと、それは家に傘を忘れないということ
2024年8月4日, 09:52 (更新: 2024年8月4日, 13:45)
サウジアラビア南部のジーザーンでは大雨により、水位が胸の高さまで上昇している。それでも市民は自宅に留まらず、傘を差しながら街を歩いている。