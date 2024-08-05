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白人と移民の間で対立が激化、暴動は英国全土へ波及
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イングランド中部サウスヨークシャー州ロザラムにあるホテルが白人住民の襲撃を受けた。このホテルには亡命希望者や移民が滞在している。デモ参加者らは窓ガラスを割って施設に侵入し、火を放った。 2024年8月5日, Sputnik 日本
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白人と移民の間で対立が激化、暴動は英国全土へ波及
2024年8月5日, 08:40 (更新: 2024年8月5日, 08:48)
イングランド中部サウスヨークシャー州ロザラムにあるホテルが白人住民の襲撃を受けた。このホテルには亡命希望者や移民が滞在している。デモ参加者らは窓ガラスを割って施設に侵入し、火を放った。
移民側も自警団のようなものを結成し、白人グループに対抗している。