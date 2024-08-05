https://sputniknews.jp/20240805/75-18922459.html
ウクライナが露ベルゴロド州のアパートをドローン攻撃、75歳の女性を殺害
ウクライナが露ベルゴロド州のアパートをドローン攻撃、75歳の女性を殺害
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4日朝、ベルゴロド州シェベキノは二度にわたってウクライナ軍の攻撃を受けた。これにより男性2名が負傷したほか、女性1名が死亡した。グラドコフ知事が発表した。 2024年8月5日, Sputnik 日本
2024-08-05T08:15+0900
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2024-08-05T08:43+0900
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ウクライナが露ベルゴロド州のアパートをドローン攻撃、75歳の女性を殺害
2024年8月5日, 08:15 (更新: 2024年8月5日, 08:43)
4日朝、ベルゴロド州シェベキノは二度にわたってウクライナ軍の攻撃を受けた。これにより男性2名が負傷したほか、女性1名が死亡した。グラドコフ知事が発表した。