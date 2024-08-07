「利上げによる円安修正が日本株下落の一因に」 日銀・内田副総裁の会見要旨

© 写真 : 日本銀行公式SNS 日銀の内田副総裁 © 写真 : 日本銀行公式SNS

7日の日経平均株価は、前日比414円高の3万5089円で大引けを迎えた。取引開始直後に一時900円以上値下がりしたが、日銀の内田副総裁が講演で「金融資本市場が不安定な状況で、利上げをすることはない」と発言。一転して買い戻しが進み、一時前日比で1100円高以上の上げ幅になるなど乱高下がみられた。