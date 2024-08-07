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生活保護の申請件数が2カ月連続で増加 物価上昇受け
生活保護の申請件数が2カ月連続で増加 物価上昇受け
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5月の生活保護の申請件数は全国2万3952件で、前年同月比5.6％増だった。2カ月連続で前年同月を上回った。7日、厚生労働省が発表した。 2024年8月7日, Sputnik 日本
2024-08-07T12:51+0900
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共同通信によると、担当者は「物価上昇を受けて申請が増えているとみられる」と話した。5月から新たに生活保護の受給を始めたのは2万894世帯で、前年同月比で1047世帯増えた（5.3％増）。
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生活保護の申請件数が2カ月連続で増加 物価上昇受け
5月の生活保護の申請件数は全国2万3952件で、前年同月比5.6％増だった。2カ月連続で前年同月を上回った。7日、厚生労働省が発表した。
共同通信によると、担当者は「物価上昇を受けて申請が増えているとみられる」と話した。
5月から新たに生活保護の受給を始めたのは2万894世帯で、前年同月比で1047世帯増えた（5.3％増）。