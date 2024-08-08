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ロシア、日米軍事演習に関連して日本大使館に抗議
ロシア、日米軍事演習に関連して日本大使館に抗議
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ロシアは、7月18日から26日にかけて北海道を含むロシア国境に近い地点で行われた日米合同軍事演習「オリエント・シールド」に関して、在ロシア日本大使館に抗議した。ロシア外務省が発表した。 2024年8月8日, Sputnik 日本
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ロシア外務省によれば、ロシアは日本側に、 ロシア極東国境付近での「挑発的な軍事活動」が断じて許されないことを指摘したという。ロシアはこのような活動をロシアの安全保障に対する潜在的脅威と見なしている、と強調した。
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ロシア、日米軍事演習に関連して日本大使館に抗議
2024年8月8日, 05:48 (更新: 2024年8月8日, 05:56)
ロシアは、7月18日から26日にかけて北海道を含むロシア国境に近い地点で行われた日米合同軍事演習「オリエント・シールド」に関して、在ロシア日本大使館に抗議した。ロシア外務省が発表した。
ロシア外務省によれば、ロシアは日本側に、 ロシア極東国境付近での「挑発的な軍事活動」が断じて許されないことを指摘したという。ロシアはこのような活動をロシアの安全保障に対する潜在的脅威と見なしている、と強調した。
「ロシアの防衛力を強化し、主権を守るために相応の対抗措置をとる、との警告が発せられた」