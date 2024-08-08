https://sputniknews.jp/20240808/jrjr-18938948.html
JR東日本とJR東海、速度を落として運転 南海トラフ地震臨時情報で
JR東日本とJR東海、速度を落として運転 南海トラフ地震臨時情報で
Sputnik 日本
JR東日本とJR東海は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の発表を受けて、当面のあいだ一部線区、区間で速度を落として運転すると発表した。また、名古屋地区特急は1週間程度運休するという。 2024年8月8日, Sputnik 日本
2024-08-08T21:50+0900
2024-08-08T21:50+0900
2024-08-08T21:51+0900
国内
社会
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/08/08/18938933_0:40:1170:698_1920x0_80_0_0_598bb4e9d30fd60d52ac65de74cc14c9.jpg
速度を落として運転約1週間運休サンライズ瀬戸・出雲号、南紀号、伊那路号
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/08/08/18938933_0:0:1040:779_1920x0_80_0_0_6306ed1d3285c12557e20fc24a14f820.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国内, 社会
JR東日本とJR東海、速度を落として運転 南海トラフ地震臨時情報で
2024年8月8日, 21:50 (更新: 2024年8月8日, 21:51)
JR東日本とJR東海は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の発表を受けて、当面のあいだ一部線区、区間で速度を落として運転すると発表した。また、名古屋地区特急は1週間程度運休するという。