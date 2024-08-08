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JR東日本とJR東海、速度を落として運転　南海トラフ地震臨時情報で
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JR東日本とJR東海は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の発表を受けて、当面のあいだ一部線区、区間で速度を落として運転すると発表した。また、名古屋地区特急は1週間程度運休するという。 2024年8月8日, Sputnik 日本
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速度を落として運転約1週間運休サンライズ瀬戸・出雲号、南紀号、伊那路号
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JR東日本とJR東海、速度を落として運転　南海トラフ地震臨時情報で

2024年8月8日, 21:50 (更新: 2024年8月8日, 21:51)
CC BY-SA 4.0 / 旭川四条 / 東海道本線を走行するJR東海311系(G1編成先頭) (cropped photo)東海道本線を走行するJR東海311系(G1編成先頭)
東海道本線を走行するJR東海311系(G1編成先頭) - Sputnik 日本, 1920, 08.08.2024
CC BY-SA 4.0 / 旭川四条 / 東海道本線を走行するJR東海311系(G1編成先頭) (cropped photo)
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JR東日本とJR東海は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の発表を受けて、当面のあいだ一部線区、区間で速度を落として運転すると発表した。また、名古屋地区特急は1週間程度運休するという。

速度を落として運転

東海道線（平塚～熱海）
伊東線（熱海～伊東）
中央線（大月～茅野）
東海道新幹線（三島駅～三河安城）

約1週間運休

名古屋地区特急
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