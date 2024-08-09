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バングラデシュ首相が国外逃亡、ノーベル平和賞受賞者が新たな指導者に

バングラデシュ首相が国外逃亡、ノーベル平和賞受賞者が新たな指導者に

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デモ隊と警察による激しい衝突が続いていたバングラデシュでは8日に暫定政権が発足し、ノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス氏が最高顧問に就任した。NHKが報じた。 2024年8月9日, Sputnik 日本

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バングラデシュでは公務員採用の特別枠に反対する学生などによる大規模なデモが各地に広がっており、5日にはハシナ首相が辞任に追い込まれていた。滞在先のフランスから帰国したユヌス氏は会見し、「暴力と混乱は進歩の最大の妨げとなる。法と秩序の回復が優先事項だ」と述べ、治安の安定化に最優先で取り組む姿勢を強調した。現地ではハシナ政権の与党関係者が所有する建物が放火されたり、少数派にあたるヒンドゥー教の寺院が壊されたりしている。

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