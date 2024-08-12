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ベラルーシ軍、ウクライナによる領空侵犯を受けて国境に部隊を展開
ベラルーシ軍、ウクライナによる領空侵犯を受けて国境に部隊を展開
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ベラルーシ国防省は国境部隊の強化決定に伴い、機械化旅団をウクライナとの国境に展開した。 2024年8月12日, Sputnik 日本
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先にベラルーシ軍はウクライナが使用する西側のドローンを国内上空で撃墜していた。
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ベラルーシ軍、ウクライナによる領空侵犯を受けて国境に部隊を展開
2024年8月12日, 11:35 (更新: 2024年8月12日, 11:37)
ベラルーシ国防省は国境部隊の強化決定に伴い、機械化旅団をウクライナとの国境に展開した。
先にベラルーシ軍はウクライナが使用する西側のドローンを国内上空で撃墜していた。