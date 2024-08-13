https://sputniknews.jp/20240813/1-18958869.html
ウクライナ軍がリシチャンスクで民間人を攻撃 1人死亡、負傷多数
ウクライナ軍がリシチャンスクで民間人を攻撃 1人死亡、負傷多数
Sputnik 日本
ウクライナ軍が公共のバスを攻撃し、28人が負傷し、1人が死亡した。攻撃が行われたのはルガンスク人民共和国のリシチャンスク市で、パセチニク首長代行は攻撃にはクラスター爆弾に類似した弾薬が使用されたことを明らかにした。 2024年8月13日, Sputnik 日本
2024-08-13T20:32+0900
2024-08-13T20:32+0900
2024-08-13T20:32+0900
ロシア
ドンバス
災害・事故・事件
ウクライナ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/08/0d/18958927_0:16:1107:639_1920x0_80_0_0_261a3adcc62fa3f32a550c9e3eb9cd37.jpg
パセチニク首長代行によれば、負傷者のうち6人は危篤状態で、12人が重体。
ドンバス
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/08/0d/18958927_118:0:990:654_1920x0_80_0_0_fcc8f6aeef163745b3cc75664c3c3d0e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, ドンバス, 災害・事故・事件, ウクライナ
ロシア, ドンバス, 災害・事故・事件, ウクライナ
ウクライナ軍がリシチャンスクで民間人を攻撃 1人死亡、負傷多数
ウクライナ軍が公共のバスを攻撃し、28人が負傷し、1人が死亡した。攻撃が行われたのはルガンスク人民共和国のリシチャンスク市で、パセチニク首長代行は攻撃にはクラスター爆弾に類似した弾薬が使用されたことを明らかにした。
パセチニク首長代行によれば、負傷者のうち6人は危篤状態で、12人が重体。