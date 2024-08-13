特別軍事作戦　8月13日の概要　露国防省

ロシア軍航空隊は過去24時間でウクライナ軍保有のSu-27戦闘機1機と長距離地対空ミサイルシステムS-300PT用の発射台3基とレーダー1基を破壊した。

ウクライナ軍が特別軍事作戦ゾーンで過去24時間で失った人員数は最多で1835人に上った。