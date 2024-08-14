https://sputniknews.jp/20240814/18965064.html
ウクライナ投降兵 露軍での任務を希望
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ウクライナ軍の投降兵らはスプートニクに対し、元捕虜らでつくる露軍のボフダン・フメリニツキー義勇大隊での任務を望んでいると語った。すでに希望を表明したのは約20人、最大で60人が参加する可能性があるという。 2024年8月14日, Sputnik 日本
2024-08-14T21:11+0900
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ウクライナ投降兵 露軍での任務を希望
ウクライナ軍の投降兵らはスプートニクに対し、元捕虜らでつくる露軍のボフダン・フメリニツキー義勇大隊での任務を望んでいると語った。すでに希望を表明したのは約20人、最大で60人が参加する可能性があるという。