https://sputniknews.jp/20240814/f15190-18962151.html
米国務省、イスラエルへF15戦闘機を売却 約190億ドル
米国務省、イスラエルへF15戦闘機を売却 約190億ドル
Sputnik 日本
米国務省は、イスラエル政府へのF15IA戦闘機50機と関連装備品の188億2000万ドル（約約2兆7600億円）の売却を承認した。米国防安全保障協力局（DSCA）が発表した。 2024年8月14日, Sputnik 日本
2024-08-14T08:02+0900
2024-08-14T08:02+0900
2024-08-14T08:02+0900
米国
イスラエル
軍事
戦闘機
武器・兵器
中東
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/161/99/1619949_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_0c64f3a639f28f37b2e8d04b7add441b.jpg
同局によると「イスラエル政府は、最大50機の新型F-15IA多目的戦闘機の購入を要請している」という。戦闘機に加え、米国はイスラエルに21億ドル相当の戦術車両、戦車装備、中距離ミサイルを売却する。
イスラエル
中東
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/161/99/1619949_187:0:3643:2592_1920x0_80_0_0_a88ac992ab74696141fbbe5a2dcaef5d.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
米国, イスラエル, 軍事, 戦闘機, 武器・兵器, 中東
米国, イスラエル, 軍事, 戦闘機, 武器・兵器, 中東
米国務省、イスラエルへF15戦闘機を売却 約190億ドル
米国務省は、イスラエル政府へのF15IA戦闘機50機と関連装備品の188億2000万ドル（約約2兆7600億円）の売却を承認した。米国防安全保障協力局（DSCA）が発表した。
「国務長官は、推定188.2億ドルの費用で、イスラエル政府へのF-15IAおよびF-15I+航空機および関連装備の対外軍事売却の可能性を承認した」
同局によると「イスラエル政府は、最大50機の新型F-15IA多目的戦闘機の購入を要請している」という。
戦闘機に加え、米国はイスラエルに21億ドル相当の戦術車両、戦車装備、中距離ミサイルを売却する。