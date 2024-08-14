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米国務省、イスラエルへF15戦闘機を売却 約190億ドル

米国務省、イスラエルへF15戦闘機を売却 約190億ドル

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米国務省は、イスラエル政府へのF15IA戦闘機50機と関連装備品の188億2000万ドル（約約2兆7600億円）の売却を承認した。米国防安全保障協力局（DSCA）が発表した。 2024年8月14日, Sputnik 日本

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同局によると「イスラエル政府は、最大50機の新型F-15IA多目的戦闘機の購入を要請している」という。戦闘機に加え、米国はイスラエルに21億ドル相当の戦術車両、戦車装備、中距離ミサイルを売却する。

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