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岸田首相の総裁選不出馬受け、バイデン氏が声明 「世界における日本の役割を変えた」
岸田首相の総裁選不出馬受け、バイデン氏が声明 「世界における日本の役割を変えた」
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岸田文雄首相の自民党総裁選への不出馬を受け、バイデン米大統領が声明を発表した。「岸田首相のリーダーシップはまさに歴史的」と述べ、その功績をたたえた。 2024年8月15日, Sputnik 日本
2024-08-15T07:56+0900
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バイデン氏は、岸田首相の就任以来「岸田首相と私は日米同盟を新たな高みへと導くために協力してきた」と強調。また、反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略の策定や、ウクライナへ支援、「日米韓3カ国協力の新時代を導く歴史的な措置」を講じるなど、「岸田首相は世界における日本の役割を変えた」と評価した。
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米国, 岸田文雄, ジョー・バイデン, 政治, 国際, 日米関係
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岸田首相の総裁選不出馬受け、バイデン氏が声明 「世界における日本の役割を変えた」
岸田文雄首相の自民党総裁選への不出馬を受け、バイデン米大統領が声明を発表した。「岸田首相のリーダーシップはまさに歴史的」と述べ、その功績をたたえた。
「岸田首相のリーダーシップのおかげで、日米同盟の未来はかつてないほど強固で、明るいものとなった。岸田首相の勇敢なリーダーシップは、今後数十年にわたり太平洋の両側で記憶されるだろう」
バイデン氏は、岸田首相の就任以来「岸田首相と私は日米同盟を新たな高みへと導くために協力してきた」と強調。
また、反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略の策定や、ウクライナへ支援、「日米韓3カ国協力の新時代を導く歴史的な措置」を講じるなど、「岸田首相は世界における日本の役割を変えた」と評価した。