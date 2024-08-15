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靖国神社 岸田首相が玉串料奉納、木原防衛相・新藤経済再生相らが参拝
靖国神社 岸田首相が玉串料奉納、木原防衛相・新藤経済再生相らが参拝
Sputnik 日本
終戦記念日の15日、岸田首相は東京・靖国神社に玉串料を納めた。また、新藤義孝経済再生担当相、木原稔防衛相などが参拝した。 2024年8月15日, Sputnik 日本
2024-08-15T09:23+0900
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共同通信などによると、岸田首相は代理人を通じて私費で玉串料を納めた。また、現役の閣僚では木原防衛相、新藤経済再生相が参拝した。木原氏は参拝後、記者団に対し「尊い命を犠牲にされた皆様方に哀悼の誠を捧げ、尊崇の念を表してきた」と述べたという。このほか、これまでに小泉進次郎元環境相、小林鷹之前経済安全保障担当相が参拝したと報じられている。両氏は来月の自民党総裁選への出馬が取り沙汰されている。
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終戦記念日の15日、岸田首相は東京・靖国神社に玉串料を納めた。また、新藤義孝経済再生担当相、木原稔防衛相などが参拝した。
共同通信などによると、岸田首相は代理人を通じて私費で玉串料を納めた。
また、現役の閣僚では木原防衛相、新藤経済再生相が参拝した。木原氏は参拝後、記者団に対し「尊い命を犠牲にされた皆様方に哀悼の誠を捧げ、尊崇の念を表してきた」と述べたという。
このほか、これまでに小泉進次郎元環境相、小林鷹之前経済安全保障担当相が参拝したと報じられている。両氏は来月の自民党総裁選への出馬が取り沙汰されている。