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露ロケット「ソユーズ」打ち上げ
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バイコヌール宇宙基地（カザフスタン領）で15日、ロシアの宇宙ロケット「ソユーズ2.1a」が打ち上げられた。学術研究用の装置などを含む2.5トン以上の積荷を国際宇宙ステーションに届けた。 2024年8月15日, Sputnik 日本
2024-08-15T17:12+0900
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