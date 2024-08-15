露ロケット「ソユーズ」打ち上げ

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バイコヌール宇宙基地（カザフスタン領）で15日、ロシアの宇宙ロケット「ソユーズ2.1a」が打ち上げられた。学術研究用の装置などを含む2.5トン以上の積荷を国際宇宙ステーションに届けた。