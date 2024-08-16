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加藤勝信氏、総裁選出馬検討 小林鷹之氏は19日にも表明

加藤勝信氏、総裁選出馬検討 小林鷹之氏は19日にも表明

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自民党の加藤勝信元官房長官は16日のBS11番組で、9月の自民党総裁選への出馬に意欲を示した。「総裁選挙に向けて具体的な動きをしていきたい」と述べた。日本の各メディアが報じた。 2024年8月16日, Sputnik 日本

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産経新聞によると、加藤氏は自身と同じ岡山県選出の衆参国会議員の大半の支持を取り付けたほか、一部の党幹部にも出馬の意欲を伝えたという。また、小林鷹之前経済安全保障担当相が19日にも自民党総裁選への立候補を表明する方向で調整に入ったと報じられた。推薦人20人を確保する見通しがついたという。

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