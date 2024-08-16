https://sputniknews.jp/20240816/18970526.html
東北新幹線が仙台～新青森間で上下線運転見合わせ、異音を確認
東北新幹線が仙台～新青森間で上下線運転見合わせ、異音を確認
Sputnik 日本
東北新幹線は、岩手県の新花巻駅と盛岡駅の間で異音が確認された影響で、午前11時すぎから仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせている。 2024年8月16日, Sputnik 日本
2024-08-16T11:36+0900
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東北新幹線が仙台～新青森間で上下線運転見合わせ、異音を確認
東北新幹線は、岩手県の新花巻駅と盛岡駅の間で異音が確認された影響で、午前11時すぎから仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせている。