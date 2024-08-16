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ウクライナ軍がショッピングセンターを攻撃
ウクライナ軍がショッピングセンターを攻撃
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ロシア西部のドネツクで16日、ウクライナ軍の攻撃があり、大型ショッピングセンターで火災が発生した。現地のスプートニク特派員が伝えた。ドネツク人民共和国当局によると、複数の死傷者もいる。 2024年8月16日, Sputnik 日本
2024-08-16T20:12+0900
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ウクライナ軍がショッピングセンターを攻撃
ロシア西部のドネツクで16日、ウクライナ軍の攻撃があり、大型ショッピングセンターで火災が発生した。現地のスプートニク特派員が伝えた。ドネツク人民共和国当局によると、複数の死傷者もいる。