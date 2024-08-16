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台風7号による交通影響まとめ
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東海道新幹線「のぞみ」と「ひかり」は16日、東京と名古屋間の上下線で運転を終日で取りやめ。各駅停車の「こだま」は1時間あたり上下線でそれぞれ2本程度ずつ、グリーン車以外すべて自由席で運転。 2024年8月16日, Sputnik 日本
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台風7号による交通影響まとめ
2024年8月16日, 09:36
(更新:
2024年8月16日, 09:40
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台風7号による交通影響まとめ
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東海道新幹線「のぞみ」と「ひかり」は16日、東京と名古屋間の上下線で運転を終日で取りやめ。各駅停車の「こだま」は1時間あたり上下線でそれぞれ2本程度ずつ、グリーン車以外すべて自由席で運転。
山陽新幹線との直通運転は終日、取りやめ。
東北新幹線は午前11時ごろから一部の列車が運休。
湘南新宿ラインなど首都圏の在来線（小田原～高崎、逗子～宇都宮）でも一部の列車が運休。
JR東日本は千葉県内の在来線で一部運転見合わせ
空の便では、羽田空港や成田空港を発着する国内線と国際線、あわせて600便以上で欠航が決まっている。
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